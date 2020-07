30 luglio 2020 a

Marco Mengoni: "E' dura non fare concerti, ho un desiderio esplosivo di cantare".

Marco Mengoni torna a farsi vivo su Instagram. Il cantautore di Ronciglione ha pubblicato una foto del concerto conclusivo del FuoriAtlantico tour con l'esibizione in montagna nelle Marche.

Queste le sue parole: "Un anno fa finiva il #FuoriAtlanticoTour, a RisorgiMarche. È stata senza dubbio una delle esperienze più emozionanti della mia carriera. Qualcuno ha sorriso quando abbiamo raccontato che volevamo portare gente in montagna, fare concerti in posti scomodi, raggiungibili solo a piedi, o addirittura per poche persone. Eppure è successo. E come sempre, quando qualcosa ti toglie la possibilità di fare concerti senti ancora più forte quel desiderio esplosivo di cantare. Quindi torno con la mente lì, a quei paesaggi unici, alle persone incontrate e tutto mi lascia ancora senza parole. Ancora grazie a Neri e alle Marche, quei posti hanno moltiplicato la bellezza!"