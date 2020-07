30 luglio 2020 a

L'ex miss Italia Alice Sabatini, shopping nel mercatino: "Avremo dovuto lasciare il portafoglio a casa".

La miss di Montalto di Castro in questi giorni è in vacanza in Sardegna e sta rendendo partecipi i suoi fans con una serie di stories e foto pubblicate su Instagram. L'ultima è stata scattata a San Pantaleo, una località vicino Olbia, davanti alla porta di un'abitazione caratteristica.

L'ex miss Italia ha passato la mattinata al mercatino. e stando a quanto ammette commentando la foto deve aver speso un bel po': "Oggi io e @martina.sorb ci siamo fatte un giro per San Pantaleo un paesino carinissimo..Oggi giovedì è giorno di mercato e forse avremmo dovuto lasciare il portafoglio a casa"