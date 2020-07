29 luglio 2020 a

Selvaggia Roma, relax in piscina con la paperella: "Ma ho sempre fame".

L'influencer torna a far parlare della dieta postando su Instagram una foto che la ritrae a cavalluccio su una paperella gonfiabile. Ma lo scopo del post è parlare di cibo. Selvaggia ammette di "soffrire" le rigide regole per mantenersi in forma.

"Quelli che 'con il caldo mi passa l’appetito' ma dove? Ma quando? Ma beati voi, io ho fame col caldo, col freddo col tiepido. Si tiene duro. E voi?", è il commento allo scatto dove appare abbronzatissima e decisamente in forma.

Tanti i commenti di sostegno. Nelle risposte l'influencer ammette di aver eliminato i carboidrati perché "li ho mangiati in quantità elevata"