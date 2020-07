Sesso orale, Gwyneth Paltrow rivela il segreto: "La moglie di un celebre attore me lo ha insegnato"

28 luglio 2020 a

a

a

Sesso, Gwyneth Paltrow rivela il segreto: "La moglie di un celebre attore me lo ha insegnato".

L'attrice senza freni durante un recente intervento sul podcast "Literally With Rob Lowe" ha rivelato di aver avuto una maestra d'eccezione per il sesso orale. Parlando con l’attore di ‘A New Kind of Family’ e suo vecchio amico Rob Lowe, Paltrow ha spiegato che è stata sua moglie ad averla istruita su come praticare il sesso orale quando aveva 15 o 16 anni. L’attrice Premio Oscar ha incontrato la Berkoff intorno al 1988 o 1989, quando la futura moglie di Lowe stava lavorando come truccatrice sul set di “Blythe Danner”.