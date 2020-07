Martina Stella su Instagram: "Nuovi progetti in vista, seguite le mie stories"

27 luglio 2020 a

Nuovi progetti in vista per Martina Stella che è al termine della vacanze al mare. L'attrice ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae mentre fa il bagno con un vestito leggero. "Ammetto che il mare già mi manca Ma la felicità per il nuovo progetto è tanta. Curiosi di saperne di più. Non vi rimane che seguirmi nelle storie", scrive anticipando novità da qui a qualche giorno (clicca qui per vedere il post)

Nei precedenti post su Instagram aveva parlato di "grosse sorprese", ma non è trapelato nulla. Per adesso i fans si devono accontentare delle foto in bikini pubblicate nei giorni scorsi sul profilo Instagram.