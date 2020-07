27 luglio 2020 a

a

a

Dan Bilzerian re di Istagram con la sua barca di lusso a Mykoros.

Il "re di Instagram", l'eccentrico Dan Bilzerian, sta viaggiando con la sua barca di lusso e sta trascorrendo parte delle vacanze nell'isola greca.

A Mykonos per le sue vacanze estive c'è l'eccentrico Dan Bilzerian, noto come il "Re di Instagram", che ha viaggiato con la sua barca di lusso per trascorrere parte delle sue vacanze sull'isola.

Il multimilionario e playboy americano, che si dichiara attore, personaggio di Internet e giocatore d'azzardo, è stato anche fotografato con la sua ex moglie Alexis Kougou . Ha pubblicato la foto sul suo account Instagram personale.