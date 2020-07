25 luglio 2020 a

Alberto Tarzan Mezzetti mostra la nuova acconciatura dopo il taglio di capelli fai da te in spiaggia.

Il vincitore del Grande Fratello 18 continua a pubblicare, su Instagram e Facebook, le foto dopo il cambio di look. Due giorni fa Tarzan si è tagliato la folta chioma in diretta su Facebook e Instagram e ora mostra delle fotografie con la nuova acconciatura.

Visualizza questo post su Instagram Neverland Un post condiviso da Alberto Mezzetti (@albertomezzetti) in data: 25 Lug 2020 alle ore 11:59 PDT

"So fatto così alle cose ci do un taglio", aveva detto mentre con le forbici tirava via i capelli. Ora il nuovo look sembra apprezzato dai fan e dalle fan che lo incoraggiano nei commenti. Tarzan sta postando le foto dal mare.