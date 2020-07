Alberto "Tarzan" Mezzetti si taglia i cappelli in diretta sui social | VIDEO

23 luglio 2020 a

Alberto "Tarzan" Mezzetti si taglia i cappelli in diretta sui social.

Il 36enne viterbese vincitore del Grande Fratello 2018 torna a far parlare. In vacanza al Lido di Tarquinia "Tarzan" ha pubblicato un video, su Facebook e Instagram, durante il quale si taglia i capelli con un grande paio di forbici. "So fatto così alle cose ci do un taglio". è il commento al video postato sui social.

Nei giorni scorsi Alberto Mezzetti ha annunciato che prossimamente sarà di nuovo protagonista di un reality su Italia Uno. Parteciperà ad "Affinity" che andrà in programmazione dal prossimo autunno. Sarebbe il terzo reality dopo il Grande Fratello italiano e quello brasiliano.