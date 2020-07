Stasera in tv, 10 luglio, in seconda serata su Rete4 il film "Febbre da cavallo 2 - La mandrakata"

10 luglio 2020 a

Stasera in tv, 10 luglio, su Rete4 va in onda il film "Febbre da cavallo 2 - La mandrakata" sequel del mitico e originale "Febbre da cavallo". L'appuntamento è alle ore 23,35. Commedia italiana del 2002, regia di Carlo Vanzina, nel cast ci sono Gigi Proietti, Enrico Montesano, Carlo Buccirosso e Nancy Brilli, Rodolfo Laganà. La trama: Bruno Fioretti detto Mandrake perde il pelo ma non il vizio delle scommesse sui cavalli. Eppure ha promesso alla sua fidanzata, che gestisce un bar, di non giocare più, ma quando gli si prospetta di fare una mandrakata....