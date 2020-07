Stasera in tv 10 luglio, Alberto Sordi protagonista con "Amore mio aiutami" su La7

Nicola Uras 07 luglio 2020 a

Linea Verde Estate in Umbria. La storica trasmissione Rai, che accompagna gli italiani la domenica mattina alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese, da lunedì sta "girando" una delle prossime puntate tra Assisi e Nocera. A rivelarlo è Marco Bianchi, uno dei nuovi volti della trasmissione insieme ad Angela Rafanelli. Il cuoco e ora anche conduttore, ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di foto e video nelle "storie". La troupe della Rai ieri ha girato ad Assisi (e i campi di lavanda l'hanno fatta da padrone, Bianchi ha gustato anche un gelato alla lavanda), poi si è spostata a Nocera Umbra. Non resta che aspettare la puntata della trasmissione che - nell'edizione estiva - sta dando ottimi risultati in termini di ascolti e share.