Morto Ennio Morricone, è stato il grande maestro delle colonne sonore

Morto Ennio Morricone. Il compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra e musicista è venuto a mancare nella notte all'età di 91 anni. Era ricoverato in una clinica romana in seguito a una caduta in cui si era rotto il femore. Originario di Arpino, in provincia di Frosinone, viveva a Roma nel quartiere Trastevere. In carriera ha vinto due volte il premio Oscar, due il Golden Globe, sei il Bafta, 10 David di Donatello, 10 Nastri d'Argento e un Leone d'Oro alla carriera.

Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il suo nome è entrato nella leggenda del cinema grazie alle collaborazioni con i registi Sergio Leone, Duccio Tessari e Sergio Corbucci per i quali ha scritto le colonne sonore di celebri film western come Trilogia del dollaro, Una pistola per Ringo, La resa dei conti. Successi che gli aprono le porte di Hollywood: scrive le musiche di Gli Intoccabili e tanti altri film collaborando con Brian De Palma, Oliver Stone e Quentin Tarantino.

Nel complesso ha scritto le musiche per oltre 500 film e serie tv, di questi 60 hanno vinto premi. Nel 2016 fu insignito della stella nella Walk of Fame di Los Angeles.