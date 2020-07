Eros Ramazzotti, le buone parole per Pago: gaffe dell'ex di Serena Enardu

04 luglio 2020 a

a

a

Incontro tra Pago, al secolo Pacifico Settembre, ed Eros Ramazzotti. L’ex di Serena Enardu è spuntato sui social con l’artista romano che gli ha augurato un grosso in bocca al lupo per il futuro, sottolineando che l’ex gieffino vip è “un bravo ragazzo”. Nel filmato c’è stato lo spazio anche per un piccola gaffe di Pacifico, prontamente ‘corretta’ dall’ex marito di Marica Pellegrinelli che, ridendo, ha rimarcato che a lui piacciono le donne.

Michelle Hunziker, siparietto hot con la figlia Aurora. Il flaconcino resta incastrato tra le "ciapet"

“Questo è un bravo ragazzo. Sembra un po’ così…. ma è un bravo ragazzo”, ha detto Eros indicando Pago che ha suggerito sorridendo: “Dillo che sono un grande fig…0“. Piccola gaffe, subito ‘corretta’ da Ramazzotti: “Bhe no… a me piacciono le donne…eh”. Insomma, va bene l’amicizia, però non allarghiamoci troppo. Il siparietto è stato alquanto simpatico. Entrambi sono, almeno ufficialmente, single.