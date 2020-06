"I Vitelloni" di Federico Fellini in tv, diverse scene sono state girate a Viterbo

Stasera in tv va in onda "I Vitelloni", film di Federico Fellini (clicca qui). La pellicola sebbene racconti di Rimini, città natale del regista, non è stata girata nella città romagnola, bensì nel Lazio e nello specifico tra Ostia, Roma e Viterbo.

Proprio a Viterbo sono girate in Piazza delle Erbe le scene in cui protagonisti erano soliti passare durante le loro uscite. La città della Tuscia presta ad esempio la stazione di Porta Fiorentina per la scena in cui Fausto e Sandra partono per la luna di miele verso Roma. A Viterbo - città cara a Fellini (clicca qui) - si trova anche la villetta nella quale abita Fausto. Inoltre la piazza, dove i protagonisti si incontrano dopo i festeggiamenti del carnevale, è Piazza della Rocca.