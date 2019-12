Viterbo, concerto di Capodanno di Giovanni Allevi al teatro dell'Unione: parte la vendita dei biglietti

Giovanni Allevi al Teatro Unione per il concerto di Capodanno. Il grande evento, “Piano solo”, è fissato per il 1° gennaio alle ore 18. L'appuntamento era stato già annunciato in conferenza stampa nei giorni scorsi dal sindaco Arena e dall'assessore alla cultura e al turismo De Carolis, insieme alle iniziative del 31 dicembre e del 2 gennaio.

Enfant terrible della musica classica contemporanea, per le nuove generazioni, Allevi è un autentico guru del rinnovamento della musica colta. Due diplomi con il massimo dei voti in pianoforte al Conservatorio di Perugia e in composizione al Conservatorio di Milano. Una laurea con lode in Filosofia, con la tesi "Il vuoto nella Fisica Contemporanea". Jeans, T-shirt, scarpe da ginnastica. Questo l'essential con cui il maestro Giovanni Allevi va incontro al suo pubblico nei teatri più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York all’Auditorium della Città Proibita di Pechino. Compositore, direttore d’orchestra e pianista, ha stregato con le sue note milioni di giovani, che affascinati dal suo esempio, si avvicinano alla musica colta e all'arte creativa della composizione. Numerose sono le tesi di laurea a lui dedicate. Il suo concerto per pianoforte e orchestra n.1 è inserito nella sezione Musica XXI sec. del Concorso Pianistico Internazionale Città di Cantù. L’Agenzia Spaziale americana NASA gli ha intitolato un asteroide.

I biglietti sono acquistabili esclusivamente presso il botteghino del Teatro Unione, in piazza Verdi 10, aperto dal martedì alla domenica, orario 10-13 e 15-19 (Info 388 9506826). Questi i prezzi dei biglietti: Fascia 1 - Intero 30 + 2 € prevendita - ridotto 28 + 2 € prevendita; Fascia 2 - Intero 25 + 2 € prevendita - ridotto 23 + 2 € prevendita; Fascia 3 - Intero 20 + 2 € prevendita - ridotto 18 + 2 € prevendita.