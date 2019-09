Francesca Lotta vince il premio dedicato a Mia Martini

La splendida voce di Sutri, quella di Francesca Lotta, ha vinto la quinta edizione del Premio “Mimi Sarà” per la categoria over 40. La finale si è svolta domenica scorsa a Milano. Con questa vittoria Francesca Lotta si è guadagnata la grande occasione di esibirsi assieme ai grandi big della musica italiana al Teatro Nuovo il 21 settembre in occasione della manifestazione “Buon compleanno Mimì”.

Lo spettacolo che quest’anno giunge alla sua settima edizione, ideato per rendere omaggio al talento unico di Mia Martini, sarà, come nelle scorse edizioni, una grande festa di compleanno in onore dell’artista prematuramente scomparsa. Conduttrice sarà Luisa Corna e si alterneranno sul palco: Giordana Angi, Martina Attili, Alessio Bernabei, Pierdavide Carone, Dario Gay, Dear Jack, Le Deva, Giulia Luzi, Mariella Nava, Rita Pavone, Michele Placido, Syria, Silvia Salemi, Valerio Scanu, Francesco Tricarico, Luna Vincenti e gli esordienti Raffaele Moretti e Gara ma il cast è ancora aperto e si attendono ulteriori conferme. Sono già iniziate le prevendite sia presso la biglietteria del Teatro Nuovo sia sul sito ticketone.it.