Il ministro Costa avvia iter per istituire l'Area marina protetta Capri

Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - "Oggi firmo l'avvio ufficiale della procedura per istituire l'Area marina protetta dell'isola di Capri". Lo annuncia oggi il ministro dell'Ambiente Sergio Costa in diretta Facebook.

"Si è detto che non c'erano le risorse, che non la volessi fare. Non è vero. Lo sto facendo. Sono stato zitto finora perché preferisco parlare con le carte. La politica deve fare i fatti", aggiunge il ministro mostrando la lettera indirizzata ai sindaci di Capri e di Anacapri "che mi hanno fatto un appello e ai quali avevo promesso che avremmo iniziato insieme questo percorso" con la quale il ministero dell'Ambiente inizia il percorso "e invio loro anche la cartografia che per il ministero è adeguata per l'area marina protetta di Capri e Anacapri".

"Oltre a firmare la carta e notificarla, i sindaci verranno convocati a gennaio per la riunione nella quale diranno se concordano. Se concordano, e io sono sicuro di sì - continua Costa - allora iniziamo con i sindaci e poi con tutti gli stakeholder, dalle associazioni ambientaliste al mondo della pesca. Tutti verranno ascoltati in tempi brevissimi, perché ci tengo particolarmente che questa area marina protetta inizi subito ad essere tale e a proteggere il mare della nostra isola di Capri che è un patrimonio dell'umanità".