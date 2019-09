Al Sana un percorso interattivo nel mondo cosmetico

Roma, 5 set. (AdnKronos) - Un percorso interattivo per immergersi nel mondo cosmetico. Il Gruppo Cosmetici Erboristeria di Cosmetica Italia rinnova la propria partecipazione, dal 6 al 9 settembre presso il quartiere fieristico bolognese, alla 31esima edizione di Sana, il Salone internazionale del biologico e del naturale.

"Sana si conferma un appuntamento chiave per l’incontro tra industria e professionisti del comparto, oltre che un’occasione di confronto e riflessione tra i principali attori della filiera orientata verso il naturale - osserva il presidente del Gruppo Cosmetici Erboristeria, Antonio Argentieri - Quest’anno inoltre abbiamo pensato a un’attività che si rivolgerà direttamente a tutti i visitatori: un percorso interattivo dedicato al tema della corretta informazione sui cosmetici dove sarà possibile scoprire i tratti distintivi del settore beauty, sfatando anche qualche falso mito".

Durante i quattro giorni della manifestazione, all’interno dello spazio istituzionale del Gruppo (padiglione 25 - stand C15), il visitatore sarà invitato a immergersi in un viaggio in cinque tappe alla scoperta del cosmetico. Partendo da una panoramica sul settore, i suoi punti di forza e i numeri, si approfondiranno i diversi step che portano alla nascita di un cosmetico: dall’ideazione e lo sviluppo passando per l’industrializzazione fino alla distribuzione del prodotto.

All’interno del percorso una postazione dedicata alla sicurezza, arricchita da focus su temi spesso controversi e dibattuti e da identikit di alcune piante utilizzate nelle formulazioni cosmetiche. Un’ulteriore postazione interattiva consentirà inoltre di mettere alla prova le proprie conoscenze attraverso un quiz sulle etichette dei cosmetici. In chiusura, un video evocherà i gesti che, anche grazie all’utilizzo di cosmetici, consentono quotidianamente di prendersi cura di sé.

Accanto a questa novità 2019, si conferma un appuntamento che tradizionalmente caratterizza la partecipazione del Gruppo Cosmetici Erboristeria a Sana: domenica 8 settembre (Centro Servizi - Sala Notturno) si terrà, infatti, il convegno 'Il cosmetico a connotazione naturale. Un confronto tra gli attori del canale erboristeria, dell’industria e della distribuzione'.

Proprio il canale erboristeria nel 2018, secondo le più recenti rilevazioni del Centro Studi di Cosmetica Italia, ha segnalato un andamento stabile (+0,2% rispetto al 2017) con un valore di 441 milioni di euro. Approfondendo la ripartizione dei consumi all’interno del canale, emerge che i prodotti per la cura della pelle sono la categoria di cosmetici più richiesta in erboristeria (43%), seguiti a distanza dai prodotti per igiene e cura di sé (17%) e make up (15,4%). Il segmento dei cosmetici a connotazione naturale si conferma dinamico e il consumatore ribadisce la propria attenzione verso questa tipologia di prodotti che, interessando anche altri canali, si stima rappresentino un fenomeno da oltre 1.100 milioni di euro.

"La cosmesi è un settore che vive 'pelle a pelle' col consumatore e lo accompagna nella routine di benessere quotidiano - osserva il presidente di Cosmetica Italia, Renato Ancorotti - Ecco perché termini come fiducia, affidabilità, sicurezza, qualità, ricerca sono dei capisaldi della reputazione del nostro settore".

Nel 2018 il comparto cosmetico ha fatturato 11,4 miliardi di euro, di cui il 42% destinato all’export (per un valore di quasi 4,8 miliardi), in crescita del 2,1% rispetto al 2017; è stato così generato un saldo commerciale positivo di oltre 2,7 miliardi di euro.