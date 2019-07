Via le bottiglie di plastica in 6 mesi, Gse punta al consumo responsabile

Roma, 12 lug. - (AdnKronos) - Eliminare 2 tonnellate di plastica monouso, evitando così le emissioni di 11 tonnellate di Co2 in atmosfera. Entro il 31 dicembre di quest’anno il Gestore dei Servizi Energetici punta a diventare un’azienda plastic free. Già impegnato a ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica installando ad ogni piano della sua sede erogatori di acqua filtrata, il Gse ha deciso di adottare una politica stringente su oggetti e contenitori non riutilizzabili.

In modo progressivo, l’azienda provvederà entro la fine dell’anno ad eliminare la vendita di bottiglie di acqua in plastica, invitando i dipendenti ad utilizzare tazze e bicchieri di vetro per consumare bevande calde e fredde. Sarà inoltre limitata la vendita di prodotti con imballi eccessivi, privilegiando l’offerta di snack freschi. Nella mensa aziendale saranno adottati solo bicchieri e posate compostabili, mentre durante gli eventi aziendali e le riunioni saranno messi a disposizione brocche e bicchieri di vetro.

“Il Gse, società da sempre impegnata nella promozione dello sviluppo sostenibile, non poteva non aderire a questa iniziativa, dando il buon esempio anche in tema di riduzione dei rifiuti di plastica”, afferma l’amministratore delegato del Gse, Roberto Moneta, ricordando come “oltre che all’interno, l’attività di sensibilizzazione del Gse sia rivolta all’esterno attraverso incontri di formazione con studenti di ogni età, orientati a diffondere esempi di comportamenti sostenibili”.

Secondo uno studio interno, ogni dipendente Gse attualmente produce circa 3 chili di rifiuti di plastica l’anno. Ciò significa, che attraverso un comportamento attento il Gse potrebbe evitare la produzione di circa 2 tonnellate di plastica l’anno, che corrispondono a circa 11 milioni di tonnellate di Co2 in atmosfera.

Le iniziative adottate dal Gse rientrano nelle tante avviate con la campagna 'Plastic Free' promossa dal ministero dell’Ambiente. “L’Italia, capofila nella grande battaglia contro la plastica monouso, non abbasserà la guardia: vogliamo essere tra i primi Paesi a recepire la direttiva Ue in materia”, dichiara il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in un’intervista rilasciata al Gse e che anticipa il lancio della rivista digitale Elementi Mag, sottolineando come “l’obiettivo deve essere produrre meno rifiuti, incentivare il riciclo e spingere al massimo l’economia circolare”.

La campagna 'Plastic Free' è una delle azioni volte a concorrere al raggiungimento dell’Obiettivo 14 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, “Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile”.