Torna in campo la Union Viterbo. Dopo un turno di stop – la gara contro la Lazio sarà recuperata il 25 novembre - i viterbesi ospitano domenica alle 14.30 l’Aquila. Una partita insidiosa. Gli abruzzesi non stanno attraversando un momento particolarmente felice: navigano nelle zone basse della classifica ma, oltre al blasone che li accompagna, già domenica scorsa hanno dato segni di ripresa con il pareggio in casa del Colleferro, tra le più accreditate per il salto di categoria. Rispetto alla vittoria contro la Roma Urbe la Union dovrà fare a meno del tallonatore Gabriele Duri per un fastidio al ginocchio ma recupera Riccardo Bocchino, Massimo Pompei, Daniele Pastori e Leonardo Ferrazzani. Dalla giovanile Donato Scorzosi chiama Alessandro Lanzi.Prima convocazione per Leonardo Boffi, ex Primavera Roma arrivato a Viterbo per motivi di studio. “In settimana abbiamo lavorato bene – dice Carlo Borgatti, veterano neroverde arrivato alla stagione numero 20 - ci siamo concentrati sulla fase offensiva. Stiamo migliorando. Sono convinto che la strada sia quella giusta. Andiamo in campo con rispetto per la nostra avversaria ma consapevolezza nei nostri mezzi”. Una vittoria per consolidare il secondo posto e continuare a sognare in grande. I convocati: Angelotti, Bertini, R. Bocchino, Boffi, Borgatti, Capati, Desana, De Angeli, F. Ferrazzani, L. Ferrazzani, Gullo, Iannaccone, A. Lanzi, Mariottini, R. Menghini, Musso, Nichil, Pastori, Petroni, Pompei, Porchiella, Ricci, Santucci e Sow.