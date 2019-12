Union senza freniArezzo si inchinaSesta vittoria di fila

AREZZO-UNION VITERBO 13-31

MARCATORI 5’ meta Boffi trasf. Fabbri, 7’ meta mischia Arezzo, 30’ meta Petroni nt, 40’ cp Arezzo, 43’ cp Arezzo, 49’ meta De Angeli trasf. Fabbri, 25’ meta Porchiella nt, 32’ meta Ogumintirin trasf. Fabbri

UNION VITERBO Musso, Duri, Desana, Belli, Santucci, Petroni, L. Petrolito, L. Lanzi, Milani, Fabbri, T. Petrolito, Basili, Bertini, Iannaccone, De Angeli Entrati Boffi, Viola, Spada, Poerchiella, Oguntimirin, Patassini All. Belli

L'Union fa sei su sei. I ragazzi di Michele Belli tornano da Arezzo con cinque punti e blindano il primo posto in classifica. Partita non facile, come dimostra il risultato del primo tempo. Arezzo forte in mischia e Viterbo costretto a fare a meno di Simone Mariottini, Gianmarco Lanzi e, dopo pochi minuti, del roccioso pilone Fabrizio Musso. Ospiti che partono forti: al quinto minuto su una azione insistita arriva in meta con il pilone Boffi, appena entrato in campo. Passano due minuti e una rolling maul da touche nei cinque metri del Viterbo porta il punteggio in parità. Al trentesimo Petroni varca nuovamente la linea di meta avversaria e riporta in vantaggio il Viterbo. Una serie di errori concedono tre calci di punizione all'Arezzo, due vengono trasformati e i toscani si trovano avanti 13-12.

Nel secondo tempo solo una squadra in campo che giocando in velocità ed utilizzando tutte le sostituzioni degli uomini in panchina, mette a segno tre ulteriori mete, portando a casa vittoria e bonus oltre ad una rinnovata fiducia nelle proprie possibilità di leadership in questo campionato. Tre delle mete sono state messe a segno da uomini entrati dalla panchina, segno che tutti gli uomini a disposizione di mister Belli possono essere intercambiabili. Tradotto: una certezza sulla continuità della qualità del gioco. Sabato alla 14.30 al Quatrini dopo la partita con l’Olbia, presentazione ufficiale del calendario 2020 e brindisi augurale.