La stagione sportiva 2019/20 in casa Amatori Civita Castellana sta iniziando con notevoli cambiamenti, in particolare per quel che riguarda l’assetto tecnico, che vede alla guida coach Adriano Ancellotti. Ex tallonatore e pilone, classe 1970, Ancellotti è cresciuto rugbisticamente nella Lazio. Poi ha indossato le maglie di Fiamme Oro, Viterbo, Cus Roma e Capitolina, prima di finire la carriera di ritorno all'Acquacetosa con la Lazio & Primavera, guadagnandosi anche la convocazione nelle Nazionali giovanili ed “A”. Da allenatore ha guidato le varie categorie del minirugby urchino, fino al 60 a 0 rifilato al Treviso nella finale scudetto under 16 del 2013, per poi tornare alla Lazio allenando nella massima serie Italiana. Ad affiancare coach Ancellotti ci sarà Alberto Bonifazi, già presente in affiancamento dalla scorsa stagione sportiva, attuale giocatore della Lazio Rugby che disputa il massimo campionato Italiano. In passato ha giocato nell'Amatori Civita Castellana, nel Cus Roma, nella Rugby Parma, a L’Aquila ed a Mogliano sino al trasferimento nel Luglio 2018 alla Lazio. Anche lui vanta diverse presenze con le Nazionali giovanili, Beach Rugby e 7’s.