Spedizione punitiva per un debito: due a processo

Ragazzo aggredito a Vejano due anni e mezzo fa da tre, quattro o cinque giovani, di cui due sono alla sbarra (uno presente in aula, un altro assente). Il tre, quattro o cinque è relativo all’incertezza con cui la vittima - 24enne nato a Tarquinia e residente a Vejano - racconta la presunta aggressione e rapina subita la sera del 13 settembre 2016. Nella sua discordante (con le deposizioni fatte all’epoca dei fatti ai carabinieri) testimonianza, il 24enne parla di aver incontrato un amico in un bar del centro storico di Vejano. Alla domanda del pm Stefano D’Arma in merito a potenziali rapporti di compravendita di droga con quell’amico, la persona offesa risponde di no. Mentre stava al bar, arrivano i due imputati, conosciuti dalla vittima, che insieme “ad altri che non conoscevo, mi iniziano a dare pugni e, quando cado a terra, calci”.

Il pubblico ministero gli fa una contestazione, chiedendogli se la causa della spedizione punitiva fosse un debito di droga: “No. I debiti li avevo saldati”, la risposta della vittima. Che poi ha raccontato i particolari dei colpi ricevuti (“Ricevetti un colpo anche con un bastone o un altro oggetto”), che lo spedirono al pronto soccorso di Bracciano. Per poi approdare all’ospedale Gemelli dove viene operato al setto nasale. Dopo l’aggressione ci sarebbe stato anche il furto di 270 euro dal portafoglio del ragazzo.

È stato sentito anche il comandante della stazione dei carabinieri di Vejano: “Andammo al pronto soccorso di Bracciano. Lo trovammo sanguinante”.

La prossima udienza è stata fissata per il 15 maggio prossimo.