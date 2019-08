Traversata del lago a nuoto per l'acqua pubblica

Da Riva Fiorita alla Bella Venere a nuoto per difendere l’acqua pubblica. Sarà una traversata dalla valenza politico-sociale quella che domenica 25 agosto alle 10,30 vedrà protagonista sul lago di Vico l’ex campione Giuseppe Avellone, che ha partecipato a Roma 1960, insieme a due atlete master, Chiara Carapellucci e Anna Fausta Pozzi.

I tre nuotatori attraverseranno il bacino vulcanico dalla sponda ronciglionese a quella caprolatta, tre km di distanza, per sensibilizzare i cittadini viterbesi alla firma della petizione in difesa dell’acqua pubblica. A organizzare l’iniziativa, il responsabile del meetup M5s di Caprarola Fabio Govenatori, il quale ha coinvolto Avallone. Il nuotatore, classe 1943, che ha partecipato alle Olimpiadi di Roma nel 1960, già protagonista di una traversata dello stretto di Messina nel 2015 e di una Capri-Napoli (36 km) l’anno successivo, ha scelto Caprarola come suo buen retiro e ha accettato volentieri di fare da testimonial alla petizione pro acqua pubblica lanciata dal comitato Non ce la beviamo in 17 comuni della provincia: Caprarola, Viterbo, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Tuscania, Corchiano, Bassano Romano, Capranica, Bolsena, Gallese, Civita Castellana, Vasanello, Sutri, Bomarzo, Cellere, Canino e Orte. L’obiettivo è raccogliere abbastanza firme da spingere il governatore del Lazio Nicola Zingaretti a dare finalmente attuazione alla legge regionale 5/2014, quella sulla pubblicizzazione del servizio idrico. Ad affiancare i tre atleti durante la traversata ci sarà un’imbarcazione pronta a prestare soccorso e assistenza in caso di necessità.

“Avellone è un grande amante della Tuscia - spiega Governatori - e si è prestato con entusiamo a fare da testimonial alla nostra battaglia”.

Anche Chiara Cappellucci e Anna Fausta Pozzi, entrambe specialiste di nuoto di fondo in acque libere, vantano imprese natatorie di tutto rispetto: la prima, in forze ai master dell’As Flaminio Sporting Club ha partecipato alla traversata dello stretto di Messina nel 2015; la seconda, atleta dell’As Nautilus, lo scorso mese di giugno ha invece attraversato lo stretto del Bosforo (7 km).

Sulla spiaggia sarà inoltre presente, dalle 9,30 alle 13, anche un info point mobile per la raccolta delle firme.