Corse a vuoto di nuovo con 18 cavalli

Si è aperta ufficialmente l'edizione 2019 del Palio di San Bartolomeo, Corse a Vuoto di Ronciglione, con la presentazione che si è tenuta nella sala consiliare. Erano presenti il sindaco Mario Mengoni, il consigliere comunale con delega al palio Maria Agostina Olivieri, il presidente dell’ente Palio Cesare Pelliccia, il presidente e il direttore artistico dell’associazione amici del Palio, Fabrizio Alessandrucci e Alessandro Vettori, il vicepresidente della Banca Lazio Nord Giuseppe Ginnasi e l’autore del palio, il ronciglionese Emanuele Lucaroni. Il sindaco ha parlato di una manifestazione in costante crescita, riferendosi alla novità di quest’anno con il ritorno a 18 cavalli, due per ognuno dei nove rioni coinvolti nella corsa (Case Nove, Campanone, Fontana Grande, La Pace, San Severo, Madonna di Loreto, Monumento, Sant’Anna, Montecavallo). Si disputeranno tre batterie di qualificazione con sei cavalli, a seguire le batterie di consolazione e finale sempre da sei. Mengoni ha ringraziato tutti gli attori del palio per il loro impegno, anche economico, che permette la riuscita della corsa e fa si che si possa dire che Ronciglione è si il paese del carnevale, ma anche quello delle corse a vuoto. La delegata al palio ha aggiunto che quest’anno il mossiere sarà Silvano Vigni, conosciuto come Bastiano, il famoso ex fantino ben noto a Siena.

Il presidente dell’ente Palio ha sottolineato che i lavori si svolgeranno nel rispetto delle stringenti norme di sicurezza imposte in materia. Sulla stessa scia ha proseguito Fabrizio Alessandrucci, ricordando l'entusiasmo con cui Ronciglione ha riportato le corse a vuoto nel 2016. Altra novità di quest'anno: la possibilità di acquistare i biglietti delle tribune non solo in loco, ma anche o line (www.clappit.it), nonchè la diretta Facebook e TV su TeleLazioNord. Alessandrucci ha ringraziato tutti gli sponsor privati, che coprono più del 50% dei costi della manifestazione, a cominciare dalla Banca Lazio Nord, nata dalla fusione tra la Banca di Viterbo e la Bcc di Ronciglione e Barbarano Romano, anche quest’anno sponsor ufficiale dell’evento.

Il direttore artistico dell’Associazione ha illustrato tutto il programma di questa edizione, ecco le date più importanti: il 10 agosto Rioni sotto le stelle con stands gastronomici a cura dei rioni; il 18 Rioni senza frontiere, un pomeriggio di giochi per tutti i bambini a cura degli Amici del Palio e dei rioni; il 20 a Gran Galà dello Sponsor; il 21 benedizione dei rioni e sorteggi delle batterie di qualificazione; il 22 concerto della banda musicale cittadina in onore del Santo Patrono, San Bartolomeo Apostolo; il 23 cene propiziatorie nei rioni; il 24 agosto batterie di prova e a seguire solenne processione in onore del Santo Patrono e il 25 batterie di qualificazione e finale con la premiazione del vincitore. Infine è intervenuto l’autore del palio, Emanuele Lucaroni, cittadino di Ronciglione e grande appassionato delle corse a vuoto: “Per me è stato un onore ricevere l'incarico di realizzare il drappo”, riferisce l’autore che ha utilizzato una tecnica molto originale: pennarelli uniposca e stesura del colore con le dita, per un lavoro di circa venti giorni.