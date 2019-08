Sbarbi: "Mi dimetterò quando lo farà anche Casini"

l sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, per andare incontro alla richiesta del consigliere Amori, è pronto a dimettersi appena presenterà le dimissioni il cognato, il vicesindaco Felice Casini, il vero creatore della giunta che lo ha escluso. “Il vero risultato di questo eroe della propria autonomia contro se stesso - si legge in una nota di Sgarbi - sarà ottenere che suo cognato non sia più vicesindaco. Denunciai chiaramente come Sutri sia in mano a ‘famiglie’. Ebbene questo è il caso straordinario di una famiglia che ha dentro di sé gli anticorpi della famiglia stessa. Bravo. Suo cognato lo ha scelto, lui lo vuole cacciare. Io intanto resterò, resterò fino in fondo, con convinzione e con la soddisfazione di sapere quanti cittadini di Sutri sono con noi, cioé la maggioranza. Auguri e amori per tutti”.