Bilancio, i grillini presentano settemila emendamenti

Uffici comunali letteralmente in tilt da ieri mattina per la presentazione di una valanga di emendamenti al bilancio, la cui discussione inizia giovedì per protrarsi ad oltranza fino a sabato notte o addirittura domenica. Il Movimento 5 Stelle, tramite mail, ne ha presentati 7.103 a fronte di una media di venti da parte di ognuna delle altre forze politiche di minoranza. Un numero enorme, costato cinque giorni di lavoro h24 a cinque militanti, che, per scriverli, si sono avvalsi di un programma informatico il cui uso, qui a Viterbo, fu inaugurato dal centrodestra durante l’amministrazione Michelini.

E’ il gioco dell’ostruzionismo, attraverso il quale si cerca di obbligare la maggioranza, prendendola per sfinimento, ad approfondire i vari capitoli di spesa che sarebbero stati liquidati, nelle varie commissioni dei giorni scorsi, “con alzate di mano sbrigative - sostiene il M5S - e poco rispettose del ruolo degli eletti tra le fila dell’opposizione”.

“Questa maggioranza – spiega il capogruppo grillino Massimo Erbetti - ha bisogno di andare per le lunghe, deve imparare ad avere rispetto per il consiglio comunale. Non tutti, questo lo riconosco, ma parecchi consiglieri hanno comportamenti fastidiosi. Basti pensare alla tassa di soggiorno: l’hanno approvata in 7 minuti. Non hanno la volontà di ascoltare le minoranze, per loro il confronto è perdita di tempo. Passare la Pasqua in consiglio comunale gli farà bene e il numero dei nostri emendamenti racconta di un nostro impegno serio in questa direzione”.

L’azione decisa dal Movimento 5 Stelle di “impaludare” i lavori del parlamentino di Palazzo dei Priori contiene dunque un preciso messaggio politico alla maggioranza: “Non ho mai portato avanti un’opposizione strumentale – continua il consigliere pentastellato -. In questo passaggio però reputo importante far capire alla maggioranza che è bene usare rispetto verso gli altri. Presentare tanti emendamenti è l’unico modo che abbiamo per farci ascoltare, per cercare di spuntarla su alcuni temi di valore per la città”.

“Potevamo arrivare a generare, grazie a un algoritmo, fino a 12 mila emendamenti – rivela Erbetti -. Ci siamo contenuti”. Quelli più significativi puntano all’annullamento dell’aumento della Tari, all’introduzione della tariffa puntuale dei rifiuti e allo sviluppo di progetti per il “plastic free” (la riduzione del consumo di plastiche). Altri mirano a modificare la destinazione degli introiti dell’imposta di soggiorno: “Quei soldi vanno spesi per la promozione e non per comprare le panchine”, spiega ancora Erbetti. Non ce n’è uno invece che punti a intervenire sui capitoli dei servizi sociali. “Riteniamo che con l’introduzione del reddito di cittadinanza si andranno a risolvere tante situazioni”, conclude il consigliere pentastellato.