Crisi in Comune: le posizioni di Lega e Fdi restano lontane

Palazzo dei Priori, tensione alle stelle. L’incontro tra il senatore della Lega Umberto Fusco e il suo omologo Paolo Trancassini, che svolge anche la funzione di coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, anticipato di ventiquattro ore.

L’appuntamento, considerato cruciale per l’evolversi della contrapposizione tra le due forze di maggioranza dell’amministrazione Arena, era stato fissato per la giornata di mercoledì 13 marzo. E' invece maturata l’intenzione di un’accelerazione. Tanto che in mattinata Fusco e Trancassini si sentiranno ed entro il primo pomeriggio comunicheranno se c’è stata o no una sintesi possibile.

Intanto, nella serata di domenica 10 marzo, si è tenuta una nuova riunione del gruppo della Lega al comune di Viterbo. Incontro alla presenza del coordinatore provinciale Fusco. Nessuno, in ambo gli schieramenti, rilascia dichiarazioni ufficiali. Parlano invece a microfoni spenti e non nascondono che la situazione si è fatta davvero complicata. Tanto che, a differenza di come si potrebbe pensare, balla sempre più forte l’ipotesi di una fine dell’attuale maggioranza. Prospettiva che non necessariamente dovrebbe coincidere con la fine dell’era Arena. Numericamente il gruppo della Lega è quello più significativo ai fini di un proseguimento dell’esperienza di governo del sindaco, contando di sette consiglieri. Cinque invece quelli in forza a Fratelli d'Italia.

I verdi sono disposti a riconoscere un terzo assessorato ai meloniani, a condizione che non si tratti di Claudia Nunzi e che questi rinuncino alla delega alla Polizia Locale. Ma all’interno di Fratelli d’Italia non sembra esserci l’intenzione di mollare di un millimetro, con arrocco delle posizioni in difesa della stessa Nunzi. Per i leghisti tale arroccamento non trova giustificazione politica alcuna, ritenendo la Nunzi destinata a finire la sua esperienza già in seno alla Lega per il comportamento tenuto all’interno del partito.

Essenzialmente non gli può essere perdonata l’azione di recarsi dal coordinatore regionale Zicchieri a parlare male di tutti gli ormai ex compagni di partito. Il ritornello che i salviniani ripetono è che cedere sul suo nome significherebbe infangare il nome stesso della Lega e la credibilità del partito. Posizione che è particolarmente forte in seno proprio al gruppo dei consiglieri leghisti al Comune di Viterbo, che a più riprese avrebbero espresso la volontà di non avere più nulla a che fare con il loro ex assessore. Quelle che abbiamo davanti sono quindi ore decisive per la maggioranza.