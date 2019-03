Primarie Pd: i risultati comune per comune

Quindicimila e 17 votanti alle primarie del Pd nella Tuscia. La vittoria è andata al governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, che ha ottenuto ben diecimila e 322 preferenze (68,74%). 3.755 quelle andate a Maurizio Martina (25%) e infine 946 (6%) i voti appannaggio di Roberto Giachetti.

E se gli ex Ds esultano per il grande risultato conseguito, i Popolari (renziani) esprimono grande "apprezzamento per le parole del neo segretario, che ha indicato nella ricerca dell'unita e nel rispetto del pluralismo il metodo per far tornare il Pd ad essere la vera alternativa al populismo del governo gialloverde".

I RISULTATI COMUNE PER COMUNE

Viterbo città: Zingaretti 1104, Martina 556 e Giachetti 125. San Martino: Zingaretti 241, Martina 81 e Giachetti 9. Bagnaia-La Quercia: Zingaretti 172, Martina 97 e Giachetti 17. Grotte Santo Stefano: Zingaretti 60, Martina 74 e Giachetti 5. Acquapendente-Onano-Proceno-Grotte di Castro: Zingaretti 198, Martina 114, Giachetti 20. Bagnoregio: Zingaretti 163, Martina 31, Giachetti 15. Bassano in Teverina: Zingaretti 38, Martina 30 e Giachetti 2. Bassano Romano: Zingaretti 120, Martina 3 e Giachetti 5. Blera: Zingaretti 120, Martina 10, Giachetti 9. Bolsena: Zingaretti 50, Martina 25 e Giachetti 6. Bomarzo: Zingaretti 29, Martina 46 e Giachetti 5. Calcata: Zingaretti 37, Martina 37 e Giachetti 5. Canepina:

Zingaretti 932, Martina 20 e Giachetti 7. Canino: Zingaretti 152, Martina 43 e Giacchetti 62. Capodimonte: Zingaretti 81, Martina 6 e Giachetti 4. Capranica: Zingaretti 823, Martina 580 e Giachetti 17. Caprarola-Carbognano: Zingaretti 266, Martina 60 e Giachetti 12. Castiglione in Teverina: Zingaretti 66, Martina 10 e Giachetti 6. Celleno: Zingaretti 67, Martina 18 e Giachetti 1. Cellere: Zingaretti 42, Martina 17 e Giachetti 2. Civita Castellana: Zingaretti 292, Martina 71 e Giachetti 65. Civitella d'Agliano: Zingaretti 60, Martina 18 e Giachetti 4. Corchiano: Zingaretti 111, Martina 39 e Giachetti 6. Fabrica: Zingaretti 64, Martina 11 e Giachetti 6. Faleria: Zingaretti 56, Martina 272 e Giachetti 4. Farnese: Zingaretti 102, Martina 6 e Giachetti 2. Gallese: Zingaretti 82, Martina 20 e Giachetti 5. Gradoli-Latera: Zingaretti 49, Martina 15 e Giachetti 5. Graffignano-Sipicciano: Zingaretti 35, Martina 23 e Giachetti 3. Ischia di Castro: Zingaretti 54, Martina 15 e Giachetti 4. Lubriano: Zingaretti 101, Martina 16 e Giachetti 6. Marta: Zingaretti 218, Martina 27 e Giachetti 4. Montalto: Zingaretti 383, Martina 118 e Giachetti 27. Pescia Romana: Zingaretti 178, Martina 148 e Giachetti 3. Montefiascone: Zingaretti 342, Martina 223 e Giachetti 26. Monterosi: Zingaretti 53, Martina 28 e Giachetti 12. Nepi-Castel Sant'Elia: Zingaretti 313, Martina 56 e Giachetti 12. Oriolo: Zingaretti 301, Martina 25 e Giachetti 8. Orte: Zingaretti 91, Martina 19 e Giachetti 13. Orte Scalo: Zingaretti 136, Martina 42 e Giachetti 25. Piansano: Zingaretti 103, Martina 35 e Giachetti 2. San Lorenzo: Zingaretti 29, Martina 40 e Giachetti 5. Soriano: Zingaretti 223, Martina 45 e Giachetti 14. Sutri-Ronciglione: Zingaretti 175, Martina 36 e Giachetti 18. Tarquinia: Zingaretti 445, Martina 63 e Giachetti 56. Tuscania-Tessennano-Arlena: Zingaretti 176, Martina 47 e Giachetti 19. Valentano: Zingaretti 100, Martina 19 e Giachetti 12. Vallerano: Zingaretti 175, Martina 39 e Giachetti 1. Vasanello: Zingaretti 100, Martina 4 e Giachetti 83. Vejano-Barbarano Romano: Zingaretti 75, Martina 9 e Giachetti 14. Vetralla-Monteromano: Zingaretti 447, Martina 31, e Giachetti 39. Vignanello: Zingaretti 274, Martina 282 e Giachetti 7. Villa San Giovanni in Tuscia: Zingaretti 58, Martina 14 e Giachetti 9. Vitorchiano: Zingaretti 156, Martina 31 e Giachetti 15.