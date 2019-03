Consiglio sulla crisi, ma Arena non ci sarà

Giovedì 7 marzo Consiglio straordinario sulla crisi in Comune. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo. Ma il sindaco non andrà. "Avevo detto che per quella data non ero disponibile: l'hanno voluto fare lo stesso. Io non ci sarò", spiega Arena al Corriere di Viterbo.

La circostanza la dice lunga sul clima sempre più avvelenato a Palazzo dei Priori, dove il primo cittadino, pur dicendosi sicuro che "il senso di responsabilità e il rispetto degli elettori possono far superare le incomprensioni venutesi a creare tra i consiglieri della maggioranza risultata vincente alle ultime elezioni", si prepara al peggio. Lo fa capire anche in un post pubblicato su Facebook, in cui ammette che "inizia una settimana forse decisiva per la tenuta dell'Amministrazione da me guidata".