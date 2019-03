Primarie Pd, 55 seggi nella Tuscia

Il popolo dem al voto. Si terranno domenica 3 marzo le primarie del Pd che incoroneranno il nuovo segretario del partito. I candidati in corsa sono tre: il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il segretario uscente ed ex ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina e l'ex vicepresidente della Camera Roberto Giachetti.

I seggi sono settemila in tutta Italia, 55 nella Tuscia. In pratica almeno uno per comune (a Viterbo sono 4, a Vetralla 2), con alcune eccezioni: Fabrica di Roma (gli elettori voteranno a Civita Castellana), Carbognano (a Caprarola), Latera (a Gradoli), Castel Sant'Elia (a Nepi), Ronciglione (a Sutri), Arlena di Castro e Tessennano (a Tuscania), Barbarano Romano (a Vejano), Monte Romano (a Vetralla). Biblioteche, sedi di circolo, auditorium e teatri, centri anziani e centri Avis, scuole, ex cinema e solo in minima parte gazebo: questi i luoghi che i dem hanno scelto per celebrare il rito delle primarie. Per conoscere la sede e l'indirizzo dove recarsi gli elettori possono consultare il sito pdprimarie2019.it. Possono votare senza registrazione tutti i cittadini, anche non iscritti al Pd, che "dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Pd, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell'albo pubblico degli elettori". I giovani tra i 16 e 18 anni, gli studenti, i lavoratori fuorisede e gli immigrati comunitari ed extracomunitari regolari possono votare solo se si sono registrati entro le 12 del 25 febbraio sul sito. Sono richiesti un documento di identità e, per i non iscritti, una donazione di 2 euro. Per votare si traccia un unico segno su una delle liste di candidati all'assemblea nazionale (composta da mille membri). Votando il candidato segretario si vota automatica- mente anche la lista a lui collegata. Viene eletto segretario il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Se nessuno riesce a raggiungere il 50%, viene indetto un ballottaggio tra i primi due candidati, votati esclusivamente dai delegati dell'assemblea nazionale.

Vince il candidato che avrà ottenuto il 50% più uno dei componenti dell'assemblea nazionale. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta, viene indetto un ballottaggio tra i due più votati, ma in questo caso voteranno i soli delegati nel corso dell'assemblea.

Zingaretti rappresenta la linea della rottura con il Pd renziano, in contrapposizione a Giachetti che si presenta in ticket con Anna Ascani e che della stagione renziana si presenta invece come continuatore. Anche Martina si candida nel solco del renzismo anche se la sua posizione è più sfumata. Le primarie saranno un ennesimo test anche per misurare il peso dei big viterbesi dopo la vittoria di Astorre al congresso laziale. Il consigliere regionale Enrico Panunzi, con tutta l'area ex ds e l'ex de- putato Alessandro Mazzoli sostengono Zingaretti, mentre Fioroni e l'area popolare stanno con Martina.