La crisi in Comune si estende in provincia

Mentre il sindaco Arena tira dritto per la sua strada con la giunta a ranghi ridotti e punta a chiudere prima possibile la partita del bilancio anche senza il sostegno di FdI, i meloniani trascinano la crisi aperta al Comune di Viterbo su un tavolo provinciale in vista delle elezioni amministrative. "Dopo queste giornate concita- te e sofferte", con una nota il capogruppo Paolo Bianchini e il consigliere Luigi Buzzi "svelano" che il nodo del contendere non erano né la Nunzi né la delega alla polizia locale, bensì la scelta della Lega di presentarsi da sola alle urne nei diversi comuni della Tuscia. "Il nocciolo del problema - chiariscono Bianchini e Buzzi - è conoscere la reale volontà di tenere o meno unita la coalizione sia a Viterbo che nei comuni della provincia. La Lega, che in tutta Italia sta al tavolo del centrodestra con FdI e Forza Italia, nella Tuscia è ancora interessata ad un per- corso comune? Noi ci siamo presentati insieme, ab- biamo fatto il nostro ottimo risultato, abbiamo rispettato gli accordi elettorali, ad esempio nell'elezione del presidente del Consiglio Evangelista, che spettava a noi, ma interessava alla Lega". I meloniani spiegano di aver preferito tre assessorati perché ritenevano e ritengono tuttora "che sia più importante avere deleghe per incidere sulle scelte progettuali al fine di migliorare la città e risolvere le problematiche che l'affliggono".

