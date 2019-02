FdI suona il requiem all’Amministrazione

Alla fine è passata la linea della fermezza voluta dal capogruppo Paolo Bianchini: ieri mattina gli assessori di Fratelli d’Italia Marco De Carolis e Laura Allegrini si sono dimessi, e stavolta sul serio. Gli ultimi tentativi del sindaco di dissuadere i due sono andati a vuoto e la crisi a Palazzo dei Priori ora si è aperta ufficiamente.

Arena però tira dritto “con chi ci sta” e non ha intenzione di piegarsi per l’ennesima volta alle zuffe tra partiti che, è ormai chiaro a tutti, non hanno nulla di politico ma tutto di personale. In ballo non ci sono infatti differenti visioni di sviluppo della città o questioni programmatiche ma, come sempre, le poltrone. Nello specifico quella della Polizia locale, che il sindaco ha avocato a sè dopo il licenziamento di Claudia Nunzi. Quest’ultima è un capitolo ormai chiuso, scaricata senza troppi problemi dal suo nuovo partito, la sua delega invece no: fa gola a Fratelli d’Italia ma anche alla Lega, che la rivuole indietro pur essendo disponibile ad accettare l’interim del sindaco finché i bollenti spiriti nella maggioranza non si saranno placati. Mai e poi mai però il senatore Fusco permetterà che il comando di via Monte Cervino passi nelle mani del meloniani.

Il principale nodo del contendere è tutto qui, anche se poi, stando ai bene informati, dentro Fratelli d’Italia ci sarebbero anche altre aspirazioni per così dire accessorie.

Da parte sua, il sindaco si è fatto due conti e ha verificato che in Consiglio è possibile andare avanti anche senza i 5 rappresentanti di Fratelli d’Italia (ammesso che il numero, considerati le porte scorrevoli della maggioranza, non aumenti o diminuisca). Attualmente Arena può quindi disporre di 17 voti, compreso il suo. Quanto basta per approvare il bilancio a maggioranza. Alla peggio, in caso di assenze e al netto di eventuali stampelle fornite dall’opposizione, c’è anche l’espediente della seconda convocazione.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 28 FEBBRAIO E NELL'EDICOLA DIGITALE