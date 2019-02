Cda Talete, scatta il ricorso al Tar

Scatta il ricorso al Tar contro l’elezione del nuovo consiglio di amministrazione di Talete, avvenuta a metà novembre nel corso di una bollente assemblea dei soci finita in bagarre e quasi a schiaffi. Ieri pomeriggio la giunta comunale di Viterbo, azionista di maggioranza della società idrica, ha dato mandato a un legale di promuovere il ricorso. Era infatti l’ultimo giorno utile prima della scadenza dei termini. Saranno 4 o 5 i Comuni di centrodestra che parteciperanno all’azione legale. “Non perché tutti gli altri non condividano le nostre ragioni - spiega il sindaco Arena - ma perché non c’è bisogno di un’adesione generale al ricorso".

Nel mirino dei ricorrenti ci sono le modalità di voto con cui si era giunti all’elezione dei consiglieri di Talete (la ronciglionese Stefania Pierini in quota Pd e il forzista Giuseppe Fraticelli) e alla riconferma del presidente Salvatore Parlato durante la già citata assemblea del 21 novembre. In particolare il fatto che il presidente della Provincia Pietro Nocchi, votando tramite delega per conto di tre Comuni assenti all’assemblea, avesse fatto pendere l’ago della bilancia a favore del centrosinistra, risultato alla fine maggioranza per il rotto della cuffia: 50,20% contro 49,80%.

Secondo il centrodestra, che in segno di protesta aveva abbandonato i lavori al momento dell’elezione del presidente, quel voto per delega sarebbe stato illegittimo. Un sindaco può delegare un membro della giunta o rappresentante del consiglio comunale, non il presidente della Provincia, è la tesi del sindaco Arena e dei colleghi che hanno promosso i ricorso.

Ora sarà il Tar a doversi esprime in merito. Anche l’area popolare del Pd, va detto, aveva contestato fortemente l’elezione del consiglio di amministrazione, parlando di colpo di mano e chiamando in causa il consigliere regionale dem Enrico Panunzi, ritenuto il principale sponsor sia del presidente Parlato che della consigliera Stefania Pierini.