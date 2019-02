Gli assessori di FdI non si dimettono

Dopo i tamburi di guerra fatti rullare sabato a seguito della defenestrazione di Claudia Nunzi, i Fratelli d’Italia sono scesi ieri a più miti consigli, anche perché nessuno dei loro due assessori, Laura Allegrini e Marco De Carolis, era disponibile, a dispetto degli annunci, a riconsegnare le proprie deleghe al sindaco. Quella dei meloniani, impegnati in una lunga riunione pomeridiana, non è però una resa incondizionata. Tutt’altro: sacrificando la Nunzi sull’altare della real politik, hanno ottenuto il via libera del senatore Fusco e della Lega al terzo assessore targato FdI. D’altra parte era chiaro a tutti che l’obiettivo, al di là delle dichiarazioni di facciata, non era tanto dare asilo politico all’ex assessora quanto recuperare la casella in giunta persa a novembre con il passaggio di Ubertini alla Lega. A dar retta alle indiscrezioni, il terzo assessore dovrebbe essere l’avvocato Gioia Maria Scipio, vicina al deputato Mauro Rotelli. D’altra parte, per questioni di quote rosa, la Nunzi dovrà essere sostutuita da un’altra donna. La Scipio però, rispondendo su Facebook ai rumors riportati ieri da un sito, ha smentito: “Nessuna forza politica mi ha interpellata per i noti ‘giochi di poltrone’”, ha scritto.

Fusco con Arena è stato però chiaro: la polizia locale dovrà tornare alla Lega, anche se il sindaco manterrà per ora l’interim in attesa che il clima a Palazzo dei Priori svelenisca. “Per quanto riguarda il termalismo, il sindaco può farne ciò che vuole e dare la delega a chi vuole - taglia corto Fusco -. Chi pensava a chissà quale mio interesse per le terme ha preso un granchio. Io ho il mio ristorante, mi basta quello”.

Da parte sua, il sindaco nel primo pomeriggio di ieri aveva recuperato un minimo di serenità: “Qui è tutto normale - confidava - e nessuno è venuto a riconsegnarmi le deleghe. Forse c’è stata una fuga in avanti da parte di qualcuno. Per ora io vado avanti così in attesa che FdI mi indichi il nome per il terzo assessore”.

Che i due assessori meloniani non avessero intenzione di uscire dalla giunta, era parso chiaro ieri mattina a tutti coloro che hanno letto i loro post fu Facebook. De Carolis era impegnato con gli Ncc del porto di Civitavecchia sul fronte turistico, la Allegrini annunciava prossimi interventi sul fronte dei lavori pubblici. Non proprio le esternazioni tipiche di due che stanno per dimettersi. Entrambi, per la cronaca, sono stati presenti regolarmente alla riunione di giunta di ieri pomeriggio.

Molti ora si chiedono anche cosa farà Scardozzi, il consigliere ex Lega che aveva seguito la Nunzi in FdI e che ieri ha subito un intervento chirurgico: “Cosa farò? La mia posizione è quella espressa da FdI nella nota di sabato e non cambia. Se cambia quella di altri, farò le mie valutazioni”.