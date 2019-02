FdI garantisce l'appoggio esterno

Fratelli d’Italia formalmente uscirà dalla giuntà stamattina. Quando gli assessori Marco De Carolis e Laura Allegrini rimetteranno le deleghe per la cultura, il turismo e i lavori pubblici nella mani del sindaco. Così hanno concordato sabato pomeriggio con il gruppo consiliare, che tuttavia garantirà l’appoggio esterno all’amministrazione comunale fino all’approvazione del bilancio.

Questo, a meno di colpi di scena all’ultimo momento, è quanto comunicato al sindaco Arena, che, subito dopo la revoca delle deleghe a Claudia Nunzi, aveva escluso categoricamente ogni possibilità di rimpasto prima del passaggio in Consiglio dedicato al documento di programmazione economica.

“Ciò che mi preme di più in questo momento - ha ribadito il primo cittadino ieri al Corriere - è il bilancio e non voglio perdere tempo, né rischiare di incorrere in altri problemi con un rimpasto in questa fase”. Dunque, ancora Arena, “a come riequilibrare la giunta ci penserò tra qualche giorno. A me preme amministrare bene e portare a termine gli obiettivi che i cittadini si aspettano. Dopo, con calma, si troverà il tempo di discutere con tutta la maggioranza per rimodulare l’esecutivo”.

Tecnicamente, quella decisa da Fratelli d’Italia sarà dunque una sorta di autosospensione, necessaria da un lato per tenere il punto sulla vicenda Nunzi e non soccombere tanto facilmente alla Lega e dall’altro per cercare di portare a casa qualche delega in più in funzione del passaggio nel proprio gruppo di un consigliere eletto sotto le insegne del Carroccio.

Al di là di come andrà a finire, una cosa sembra certa: la Nunzi, contrariamente alle linea possibilista espressa dal sindaco dopo averle revocato le deleghe, su esplicita richiesta del senatore Umberto Fusco non potrà tornare a fare l’assessore. La Lega passerebbe immediatamente all’opposizione. Altrettanto certo è che Fratelli d’Italia non sembra, fino a questo momento, nella condizione di andare alla guerra totale. Il momentaneo appoggio esterno sarebbe così l’unico compromesso possibile.