Bianchini al sindaco: "Convincici a restare"

“La partita di Palazzo dei Priori è tutta nelle mani del sindaco Giovanni Arena. Ora, dopo quanto accaduto, sta a lui darci la voglia di rimanere in maggioranza”. Parole lapidarie e chiare arrivano dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Bianchini. L’aria nelle stanze del Comune non è delle migliori. Per sabato mattina atteso l’incontro, convocato da Arena, tra tutti i vertici dei partiti che formano l’attuale maggioranza. Ci saranno i capigruppo ma, con ogni probabilità, anche le espressioni apicali del Viterbese: senatori e deputati. Quello che si sta apparecchiando sembra essere uno scontro frontale tra Fratelli d'Italia e Lega.

FDI CHIEDE IL RIMPASTO (Leggi qui)

Ad aprire la crisi, come noto, un colpo di palazzo che ha portato, in maniera fulminea, al passaggio dell’assessore Claudio Ubertini e dei consiglieri Andrea Micci ed Elisa Cepparotti dalle file dei meloniani a quelle di Salvini. Terremoto sui numeri di consiglio e giunta, con conseguente alterazione degli equilibri tra le forze usciti fuori dal voto dei viterbesi lo scorso giugno. E il telefono del capogruppo Paolo Bianchini sta diventando rovente, come lui stesso conferma: “Quanto accaduto ha prodotto effetti positivi intorno a noi. Tanti non hanno apprezzato e si sono fatti avanti per dare una mano alla crescita del partito. La galassia degli ex An si sta ricompattando e non molleremo di un millimetro perché siamo convinti che è nostro dovere dare una giusta rappresentanza in Comune a quel 13% di voti che abbiamo ottenuto”. E’ con questo clima che si va all'incontro di sabato. Con i meloniani pronti a battere i pugni sul tavolo per difendere le tre posizioni in giunta, quelle che avevano prima del passaggio del fronte dell'assessore e dei due consiglieri oggi alla Lega. E le parole di Bianchini sono chiare: la matassa la deve sbrogliare Arena.