Open Arms, l'incredibile gaffe del Tg2: "Colpo di scena, Salvini non andrà a processo" I Video

31 luglio 2020 a

a

a

Gli scherzi della diretta. È il caso del servizio del Tg2 che, proprio in una diretta dal Senato a pochi secondi dalla chiusura delle votazioni sul caso Open Arms, ha annunciato "il colpo di scena". Annunciando che Salvini non sarebbe andato a processo. Un errore madornale quello compiuto dalla seconda rete Rai e dalla cronista in linea da Palazzo Madama, dalla sala dei Postergali, quella usata per le dirette nella quale non ci sono agenzie, non ci sono computer e non ci sono nemmeno schermi dai quali seguire i lavori in Aula. Protagonista della clamorosa gaffe una giornalista parlamentare con vent'anni di esperienza e scrittrice Maria Antonietta Spadorcia, originaria di Sulmona e iscritta all'Odg laziale. Il video è diventato immediatamente virale, poco dopo sono arrivate le scuse della direzione del Tg2.

Pare - secondo la ricostruzione di La Repubblica - che l'errore di interpretazione del voto dell'Aula le sia stato suggerito al telefono, pochi istanti prima della diretta, dal suo caporedattore. "Nell'edizione del Tg2 delle 18.15, subito dopo l'annuncio della presidente del Senato Casellati del risultato della votazione sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, durante un collegamento abbiamo erroneamente detto che con il voto l'autorizzazione a procedere non sarebbe stata concessa, mentre il Senato ha autorizzato il processo al senatore Salvini. È stato un grave errore di interpretazione del risultato, che abbiamo corretto qualche minuto dopo con un vivo del conduttore. Ci scusiamo comunque - conclude la direzione del Tg2 - per aver indotto in errore i nostri ascoltatori".