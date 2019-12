Sorpresa alle elezioni provinciali di Viterbo: finisce in pareggio

Sorpresa dalle urne: il centrodestra, contrariamente alle previsioni, non ottiene la maggioranza in Consiglio provinciale. Elegge infatti solo sei consiglieri. Cinque i seggi che vanno al centrosinistra, che, con quello del presidente Nocchi, potrà contare ugualmente su sei voti. E uno, il tredicesimo (Fabio Valentini), che a questo punto diventa l’ago della bilancia, è appannaggio della lista Per i beni comuni.

L’affluenza è stata del 47.85% e in pochi si aspettavano un risultato del genere. Sotto tono soprattutto la Lega, che ha eletto solo due consiglieri, cannibalizzata da Forza Italia e Fratelli d’Italia.

“Temevamo 8 consiglieri per il centrodestra, invece per noi è andata molto bene”, spiega Nocchi, raggiante, appena terminato lo spoglio. In tutto hanno votato 655 su 749 fra sindaci e consiglieri. Potevano scegliere tra quattro liste. Due di centrodestra: Insieme per la Tuscia (Lega, Forza Italia e Fondazione) e Tuscia tricolore (Fratelli d’Italia). Una di centrosinistra: Tuscia democratica (Pd, Forza civica e rappresentanti graditi ad ambienti della sinistra più ortodossa e al M5S). E una di scopo, con dentro esponenti anche moderati (Per i beni comuni).

Tuscia democratica è stata la lista più votata con il 37.67%. A seguire il centrodestra, orfano di FdI, con il 34.7%. Quindi, Fratelli d’Italia con il 19.38% e infine Per i beni comuni con l’8.7%.

“Non è andata come si pensava”, dice un rammaricato Giulio Marini, eletto nelle file di Forza Italia. Il capogruppo forzista a Palazzo di Priori boccia la scelta dei Fratelli d’Italia di gareggiare da soli: “La lista autonoma non ha funzionato. Insieme avremmo raccolto i resti della votazione e ci sarebbero stati più consiglieri per il centrodestra”.

Chi gongola è il presidente Nocchi, per il quale tutti prospettavano un calvario nei due anni che mancano alla scadenza della consiliatura: “Dal centrodestra dicevano di voler spacchettare il bilancio appena approvato, invece in Consiglio siamo 6 a 6 e c’è anche il consigliere di Valentini”. Rispetto al quale però nessuno è convinto che sia una pedina nelle mani del Pd. Anzi. Il capolista di Per i beni comuni, Bengasi Battisti, al riguardo ricorda a tutti che “siamo una lista di scopo, che di volta in volta voterà in base al gradimento degli argomenti che sono alla base della nostra compagine: ambiente, salute, acqua, servizi per la gente. Ma soprattutto, il presidente Nocchi dovrà subito farci capire se sta dalla parte dell’acqua pubblica oppure no”.

Insomma, se il centrodestra piange, Nocchi non ride. All’orizzonte si profilano due anni di equilibrismi. Con Valentini ago della bilancia. Ne è convinta una new entry del Consiglio provinciale, il consigliere di Montefiascone Sandro Leonardi (Tuscia tricolore): “Il montaltese Valentini, fioroniano di ferro, di sicuro non starà con Nocchi”.

Ecco la composizione del Consiglio (l’insediamento non prima dell’anno nuovo): per il Pd Pietro Nocchi, Maurizio Palozzi, Eugenio Stelliferi (sindaco di Caprarola), Carlo Postiglioni (assessore a Vetralla), Lina Delle Monache (consigliera di Viterbo) e Lina Novelli (sindaco di Canino); per il centrodestra Gianluca Grancini (FdI), Sandro Leonardi (FdI), il capogruppo di FI in Provincia Alessandro Romoli, Giulio Marini (FI), i leghisti Augusto Bracoloni (Montefiascone) e Matteo Costa (Tarquinia); infine, Fabio Valentini.