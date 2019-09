Bagarre sul piano delle opere

Bagarre giovedì in consiglio comunale sul piano triennale delle opere pubbliche. Approvato a maggioranza ma ora a rischio di essere impugnato da parte dell’opposizione, che invano ha tentato di indurre il sindaco Arena e i suoi a rinviare la pratica.

Il clima si è fatto incandescente quando la capogruppo del Pd Luisa Ciambella ha fatto notare come il documento fosse in contrasto con le più recenti norme di legge, le quali vietano di farcire i piani triennali con lavori non cantierabili. “La normativa - spiega Ciambella - prevede che vengano iscritte nei piani solo opere finanziate e quindi realizzabili. Invece ci siamo trovati di fronte una lunga lista di interventi, alcuni dei quali risalenti addirittura a decenni fa”.

Affermazioni, quelle della Ciambella, che hanno fatto perdere letteralmente le staffe al sindaco Arena, il quale ha accusato la consigliera dem di voler impartire l’ennesima lezione all’aula.

Il clima si è ulteriormente scaldato quando il leghista Vittorio Galati, che in quel momento sostituiva Stefano Evangelista nel ruolo di presidente del consiglio, ha deciso di far esprimere il parlamentino sul documento, troncando la discussione e saltando il momento delle dichiarazioni di voto. A quel punto nella polemica si è inserita anche un’altra delle “agitatrici” della sala d’Ercole, la capogruppo di Viterbo 2020 Chiara Frontini: la situazione è degenerata, con il sindaco costretto a invitare Galati a ridare la parola alle esponenti della minoranza.

Alla fine il piano triennale è stato messo comunque ai voti e approvato. “Una vera e propria forzatura - sottolinea Ciambella - sia perché non c’erano scadenze temporali da rispettare sia perché l’assessora ai lavori pubblici Laura Allegrini aveva annunciato l’intenzione di aggiornare entro il 10 ottobre il documento con altri tre progetti finanziati, come l’appalto delle frazioni”.

La capogruppo dem avverte quindi l’amministrazione comunale, e implicitamente anche la dirigente della ragioneria Ivana Rasi, che ha di fatto avallato il piano portato in discussione: “Se tra dieci giorni la pratica tornerà in aula con lo stesso libro dei sogni, ci vedremo costretti a sollevare il problema in altre sedi”.