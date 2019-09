“La sfida è sull’indipendenza dell’Europa”

“Il Parlamento al centro dell’azione politica. In Europa è stato fatto”. Adesso, di fronte ai mutati linguaggi della politica, “bisogna farlo anche negli Stati nazionali”. Parla, alla tre giorni della Scuola di politica del Centro studi Aldo Moro a Mugnano in Teverina (Bomarzo), il presidente dell’Europarlamento, David Sassoli. Ad introdurre il dibattito, per fornire spunti di riflessione agli studenti, Giuseppe Fioroni, che ha posto tre domande: possibile che si debba sempre pensare all’Europa come a un nemico? Non ha mai fatto nulla di buono questa istituzione? A chi fa comodo che l’Europa salti e si ritorni al vassallaggio?

Sassoli, nel rispondere, è partito da lontano: “Abbiamo passato la campagna elettorale delle europee assillati dall’allarme dei sovranisti. Poi le cose sono andate diversamente, e non era scontato, ma adesso, per continuare a difendere questa casa comune che è l’Europa, bisogna mettere in campo una reazione”. “Non dobbiamo - ha aggiunto, riconoscendo i limiti del passato - distruggere la nostra casa. Dobbiamo semmai restaurarla. Questo cantiere per molto tempo si è fermato, non ha prodotto tutti i risultati che ci si aspettava. Per 70 anni l’Europa ha costruito le mura”, ma resta molto da fare, “non siamo”, infatti, “ancora gli Stati Uniti d’Europa”.

Il presidente ha parlato inoltre della necessità di tessere alleanze: “Nessuno nel Parlamento europeo può eludere convergenze con altri. Tutti si sono resi conto che l’autosufficienza è finita. Si è scoperto che la mediazione e il compromesso sono utili. E tutto ciò, la convergenza cioè che le varie famiglie politiche cercavano e cercano, è avvenuto nel posto giusto: in Parlamento”. Sassoli ha poi evidenziato “l’esagerato peso dei governi” nelle decisioni dell’Ue: “C’è una crisi della delega che potrebbe compromettere i meccanismi parlamentari. I governi infatti contano sempre di più rispetto ai Parlamenti”.

Quindi, un riferimento alla Russia: “Mesi fa Putin ha fatto un’intervista allarmante: democrazia e principi liberali sono per lui anacronistici. Invece no. Per tenere insieme 500 milioni di persone e per farle stare dentro meccanismi globali, dobbiamo rafforzare democrazia e liberalismo. L’Europa serve agli europei per stare al mondo con i loro valori. Allora, dopo le elezioni europee, dev’essere chiaro che noi, rispetto ad altri, abbiamo un sistema per cui democrazia e libertà si intrecciano. Non è scontato. La prima sfida oggi è dunque quella per l’indipendenza dell’Europa”.

Infine, l’ex giornalista ha toccato anche la questione migranti: “Ignobile tenere delle persone in mezzo al mare. La dignità l’abbiamo noi e loro (i migranti, ndr)”. “Il problema dell’immigrazione – ha concluso – ce lo porteremo dietro per tutto il secolo”. Motivo per cui “le politiche sull’immigrazione non possono essere appannaggio dei singoli stati. Vogliamo discutere seriamente sulle politiche dell’immigrazione o vogliamo continuare tutte le settimane - è stata la choisa - ad aprire un caso perché c’è qualcuno che pensa che il problema si risolva tenendo le persone in mezzo al mare?”.