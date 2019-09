Santa Rosa sottotono, De Carolis nel mirino

Più di tre ore di polemiche sulla festa di Santa Rosa, apparsa sottotono rispetto agli anni passati. Così è ripresa l’attività del Consiglio comunale ed è stato subito muro contro muro tra maggioranza e opposizione.

Una festa “scarsa”, quella dello scorso 3 settembre, secondo la minoranza, che non ha risparmiato critiche pesanti alla gestione delle iniziative di promozione decise dall’assessore De Carolis e alla diretta streaming curata da Gianmaria Santucci. Da parte loro, il sindaco Arena e lo stesso De Carolis (il più preso di mira dall’aula) hanno sostenuto invece di aver constatato una buona presenza di turisti e di appassionati provenienti come ogni anno dalla provincia, “senza considerare le migliaia di persone che hanno seguito il Trasporto in tv e dalle dirette sui social network”.

Hanno parlato di “promozione non all’altezza” Giacomo Barelli e di “qualità scarsa” il pentastellato Massimo Erbetti, mentre Luisa Ciambella ha criticato la gestione troppo politicizzata dell’evento: “Avete ringraziato solo gli ospiti del centrodestra”. La risposta dell’assessore non si è fatta attendere: “Abbiamo fatto una campagna promozionale di qualità. Che ha prodotto un +53% di visualizzazioni rispetto allo scorso anno. Più di un milione e mezzo le persone che hanno seguito la trasmissione tv. I numeri dicono in modo incontrovertibile che il nostro lavoro è stato positivo”, ha rimarcato De Carolis. A Luisa Ciambella ha risposto invece il fratello d’Italia Paolo Bianchini: “Se la sindaca di Roma (M5S) non avesse dato forfait, avremmo ringraziato anche lei”.

Sempre dalla minoranza, Chiara Frontini ha di nuovo rinfacciato la scelta di allestire poltrone per vip (220) nelle tribune, rimaste poi in gran parte inoccupate. La rappresentante di Viterbo 2020 ha criticato anche l’ordinanza di divieto di usare le sedie da casa “quando poi nessuno l’ha fatta rispettare”.

Al di là delle polemiche, c’è stato anche un momento in cui i toni si sono stemperati. E’ successo quando, dai banchi della maggioranza, la leghista Elisa Cepparotti ha fatto presente che “nel plesso scolastico di Bagnaia, grazie all’interessamento mio, degli assessori Elpidio Micci e Laura Allegrini e della dirigente Claudia Prosperoni, gli studenti hanno trovato le loro classi completamente ripulite e imbiancate come non si vedevano da anni. Alcuni genitori ci hanno ringraziato”.

Infine, la disposizione dei consiglieri comunali ha visto delle novità: Martina Minchella è passata dai banchi della minoranza (Pd) a quelli di Fratelli d’Italia. Fabrizio Purchiaroni da Forza Italia a Viva Viterbo (non è stata accolta la richiesta di formare il gruppo Forza Civica). Mentre Paola Bugiotti da FI è tranitata alla Lega.