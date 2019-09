"Niente lavori utili per chi percepisce il reddito"

Oltre 4.721 i residenti in provincia di Viterbo che da aprile percepiscono il reddito di cittadinanza, ma ancora nessuno di loro è stato utilizzato per i lavori socialmente utili nei comuni. Nella Tuscia, come nel resto d’Italia, è rimasta inapplicata la parte della normativa che prevede l’impiego di queste persone nei comuni di residenza per un minimo di 8 a un massimo di 16 ore. “Solo a Viterbo si potevano utilizzare queste persone per circa 330 mila ore, invece, a causa delle inefficienze della macchina burocratica, vengono pagati senza fare nulla”, dice il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli.

La legge prevede l’utilizzo di queste persone “previo accordo con i Comuni”. “Ma è una presa in giro - continua Rotelli - perché non c’è una legge applicativa, non ci sono indicazioni su eventuali coperture assicurative e gli stessi Comuni non sanno quali sono i residenti che percepiscono il reddito di cittadinanza. C’è un esercito a disposizione dei Comuni, che avrebbero bisogno di supporto in diversi settori - dalla cura del verde all’assistenza agli anziani - ma non c’è la legge per poterli utilizzare.

Nella Tuscia i percettori del reddito di cittadinanza sono, dati aggiornati al 20 agosto, 4.721 dei quali 1.052 nel capoluogo.

“Quante cose si sarebbero potute fare da aprile ad oggi contando sul lavoro dei percettori del reddito di cittadinanza? Cosa sarebbe potuto cambiare nelle nostre città?”, si chiede il deputato di FdI.

“Quando fu approvata la legge - conclude - noi di Fratelli d’Italia ci opponemmo sostenendo che si trattava di una misura assistenziale per la quale si stavano utilizzando fondi destinati al lavoro. I fatti ci stanno dando ragione: il lavoro non c’è, non ci sono nemmeno le ore a favore dei Comuni. Restano solo persone che percepiscono un reddito che, andavano sì aiutate, ma non in questo modo”.