Gentiloni inaugura la scuola politica

Paolo Gentiloni a Bagnoregio, giovedì 29 agosto, per inaugurare la scuola politica organizzata dal Centro studi Aldo Moro. L’appuntamento è alle 10 alla Casa del Vento (corso Giuseppe Mazzini), dove l’ex presidente del Consiglio incontrerà gli studenti per un lectio magistralis. Il tema, di grande attualità, sarà la costruzione della pace ai tempi della globalizzazione. Ma non mancherà occasione di porre domande sull’attuale crisi di governo. “Nel mondo attuale - dice il Centro studi Aldo Moro - condizionato sempre più dai flussi migratori e dalla rinascita dei sovranismi c’è bisogno di un’analisi importante sulle sfide del futuro per la costruzione della pace mondiale”. La scuola, dopo questo primo appuntamento, proseguirà a Mugnano dal 19 al 21 settembre. Tutte le informazioni riguardanti il programma dei lavori e le modalità di iscrizione sul sito http://centrostudialdomoro.it/. Mail: centrostudialdomorovt@gmail.com.