Arena: "Bugiotti alla Lega? Non cambia nulla"

“Paola Bugiotti ha deciso spontaneamente di passare nel gruppo consiliare della Lega. Non sono stati gli alleati del movimento di Salvini ad andare a cercarla”.

Il sindaco, Giovanni Arena, che nei giorni scorsi non aveva voluto dire nulla in merito all’ennesima fuga dal suo partito, torna sull’argomento. Convinto, tuttavia, che per le polemiche a questo punto bisognerà aspettare che sia trascorsa la festa di Santa Rosa. Di certo, con la defezione della Bugiotti i consiglieri comunali di Forza Italia scendono a quattro e salgono a nove quelli del Carroccio.

Ma Giovanni Arena, al di là del comprensibile fastidio per la perdita di una pedina dal suo partito, ripete quello che hanno detto gli esponenti della Lega: “Relativamente agli equilibri nella maggioranza non cambia nulla: il Carroccio non ha chiesto altre deleghe o altri assessorati. Tutto rimane come prima”.

Sembra una spiegazione ovvia, di circostanza. Ma è, almeno fino a prova contraria, l’unica spiegazione politica di una certa consistenza: “La Bugiotti rimane in maggioranza. Una maggioranza solida. Non posso farci nulla se lei ha deciso di scegliere la Lega. Ma ciò che conta è il lavoro che la mia squadra deve fare per i viterbesi. E lei rimane parte integrante di questa nostra squadra”.

Detto questo, il primo cittadino si toglie un sassolino dalla scarpa: “In ogni modo, non l’ho sentita. D’altronde, sono tutti grandi e vaccinati. Spero che imparino presto a fare politica”. Insomma, solo una questione di scelta personale, senza che se ne debba fare un caso politico tra Forza Italia e la Lega, tra il sindaco e gli alleati salviniani. Almeno è così in questo momento. Il problema è che non potrebbe più essere così tra qualche giorno, quando ciò riprenderà l’attività amministrativa.