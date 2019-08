Forza Italia chiede le dimissioni di Bugiotti

Forza Italia chiede la testa di Paola Bugiotti, l’ex consigliera azzurra che nei giorni scorsi è traslocata nella Lega. “Basta con i partiti considerati come taxi della politica”, dice il coordinatore comunale Mauro Proietti che attacca la consigliera: “Sarebbe corretto a questo punto, da parte sua, non condividendo più quel percorso che le ha permesso di entrare in consiglio comunale, e nel rispetto degli elettori, dimettersi e lasciare spazio a chi di questa famiglia si sente ancora parte e vuole rappresentarla, così come i cittadini avevano deciso. In attesa di questo, ci aspettiamo almeno quelle da delegata alla Scuola Musicale di Viterbo per la quale era stata indicata dal partito”.

“Non è più tollerabile - continua - utilizzare i partiti come ‘taxi’ della politica su cui salire e scendere solo per motivazioni personali come è successo in questo primo anno di amministrazione e non solo in Forza Italia. Per questo a breve,anche in vista dell’importante incontro organizzato da Tajani a Viterbo, ci rivedremo con i nostri amministratori per consolidare un percorso che non può più avere defezioni di questo tipo”.