Provincia, Tolli difende il presidente

ll’avvertimento lanciato dalla Lega al presidente della Provincia, Pietro Nocchi (“...quando in autunno cambia la maggioranza consiliare, tragga lui le conclusioni”), risponde il commissario del Pd Marco Tolli: “Siamo perfettamente consapevoli del fatto che le Province sono figlie di un processo di riforma che si è interrotto”. Oggi sono “l’anello istituzionale più fragile e, pertanto, maggiormente esposto alle ambiguità della politica. Nonostante tutto, continuano a mantenere un rapporto di sostegno alle comunità locali con politiche di coesione territoriale”. Dunque, “in attesa che il governo in carica decida quale funzione debbano avere, il nostro compito non può essere che quello di far funzionare al meglio le istituzioni, nel rispetto della legge, ma soprattutto nell’interesse dei cittadini”.

La provincia di Viterbo, aggiunge Tolli, “non è occupata abusivamente: vi è un presidente giovane e apprezzato, che ha ancora un mandato lungo davanti a sé. Se le elezioni per il rinnovo del Consiglio determineranno nuovi rapporti di forza, non potremmo che prenderne atto e continuare a lavorare, così come è accaduto fino ad oggi, affinché ci sia la più larga responsabilizzazione dell’aula nelle scelte di governo”.

Tolli ricorda quindi che “il modello vigente prevede che sindaci e consiglieri si impegnino nella gestione collegiale dell’ente, definendo con nettezza i compiti della rappresentanza istituzionale rispetto alle prerogative di indirizzo del Consiglio. Ma questo i rappresentanti del centrodestra lo sanno bene”. “La Lega conclude - attorno ad un problema che non trova soluzione alle nostre latitudini, cerca solo di imporre al resto del centrodestra un nuovo ordine gerarchico: disciplinare gli alleati. E’ quello che accade da settimane nel Comune di Viterbo, oggetto di una trattativa sugli assetti di giunta volgare e profondamente distante dai problemi dei cittadini. Nei prossimi mesi lanceremo una campagna di mobilitazione e di denuncia per l’immobilismo della giunta comunale che pesa come un macigno sulle famiglie, le imprese e la qualità dei servizi”.