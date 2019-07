Nocchi nel mirino di Lega e Forza Italia

l presidente di un colore politico e la maggioranza, in Consiglio, del colore opposto. Per la legge sulle Province è possibile. E in questa possibilità ha sperato, e continua a sperare, l’attuale inquilino di Palazzo Gentili, Pietro Nocchi. Contro di lui, però, negli ultimi giorni si sono levati due minacciosi avvertimenti: uno, e non è una novita, del capo della Lega, il senatore Umberto Fusco; l’altro, e questa può invece apparire sì come una sorpresa, del nuovo coordinatore provinciale di FI, il sindaco di Bassano in Teverina, Alessandro Romoli.

Il palcoscenico dal quale hanno soffiato i venti di guerra è stato il congresso azzurro celebrato a Vitorchiano. Nel corso dei lavori, il rinnovo del Consiglio provinciale, in programma a ottobre in seguito alla recente elezione di nuove amministrazioni in 27 Comuni, è stato uno degli argomenti più gettonati dal momento che il centrodestra a trazione leghista otterrà la maggioranza.

“Inammissibile - ha detto Fusco - la legge sul riordino delle Province. A fronte di un Consiglio di centrodestra non può esserci un presidente del Pd”. In altri termini, poiché la legge riconosce ai consiglieri la facoltà di approvare, o meno, il bilancio, la permanenza di Nocchi è tutt’altro che scontata. Il presidente potrebbe essere mandato a casa proprio così. A meno che non sia lui stesso, prendendo atto della situazione, a farsi da parte prima che ce lo costringano.

Scenario quest’ultimo che sembra augurarsi il coordinatore di Forza Italia, che, intervenendo sulla stampa dopo l’incoronazione di venerdì, ha letteralmente affermato di sperare nelle dimissioni di Nocchi: “Con il cambio di maggioranza sarebbe un atto dovuto”.

Segnali, insomma, per nulla rassicuranti per l’attuale presidente, che dal canto suo evita di commentare, salvo insistere, dopo aver azzerato le deleghe la settimana scorsa, nel dire che la riforma delle Province è stata varata in un’ottica di collaborazione trasversale sui problemi reali da parte di tutte le forze politiche, indipendentemente dalla loro collocazione nello scenario nazionale. Il che sarà pure vero, solo che questa riforma è stata voluta dal Partito democratico e non dal centrodestra, che anzi, come dimostra la presa di posizione di Fusco, la considera una iattura.