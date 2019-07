Alessandro Romoli coordinatore di Forza Italia

Il sindaco di Bassano in Teverina, Alessandro Romoli, è il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia. E’ stato eletto al termine del congresso, a cui hanno partecipato circa 200 persone, che si è tenuto venerdì alla Dimora di Vitorchiano; prende il posto di Dario Bacocco. Ad affiancarlo, come vice, l’ex sindaco di Blera Francesco Ciarlanti.

Bacocco, nel discorso con il quale ha passato il testimone, ha ripercorso i suoi quattro anni di mandato, senza sottrarsi ad alcune considerazioni sull’attuale momento politico, sia a livello locale che nazionale, ovvero senza risparmiare duri apprezzamenti nei confronti del governo gialloverde. Nell’illustrare il suo programma, Romoli ha invece insistito sul rapporto con il territorio, sull’importanza di comunicare le iniziative di Forza Italia anche attraverso i social, oltre che nelle piazze, ma soprattutto ha invitato tutti gli amministratori, e non solo, a non ritenersi subalterni agli alleati. Riferimento ovviamente più che altro alla Lega.

A coordinare i lavori, il presidente dell’assemblea Raffaele Nevi, capogruppo di Forza Italia in commissione agricoltura alla camera dei deputati, e il vice presidente Andrea Di Sorte, neo eletto vice sindaco di Bolsena. Immancabili, al tavolo della presidenza, il senatore Francesco Battistoni e il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, mentre le prime file erano occupate da sindaci, vice sindaci e dal capogruppo al Comune di Viterbo Giulio Marini. Presenti anche alcuni rappresentanti dei partiti della coalizione, tra cui il senatore Umberto Fusco della Lega, Massimo Gianpieri di Fratelli d’Italia e Alessia Mancini di Fondazione, ma anche “vecchi amici” del partito come Mario Baccini, presidente dell’Ente nazionale per il microcredito.

A concludere i lavori è stato il senatore Battistoni, più volte citato durante gli interventi per l’insistenza e pervicacia messe nel voler celebrare questo congresso. Da parte sua ringraziamenti al fondatore Silvio Berlusconi e ad Antonio Tajani, “la cui presenza nella Tuscia è da sempre costante”, poi una carrellata veloce di momenti e persone che in questi 25 anni di militanza hanno “arricchito” il suo percorso, come Franco Benedetti e Mauro Giovannini, nella certezza “che questo congresso sarà un punto di partenza per Forza Italia che, come scandito dallo slogan dell’evento e ripetuto praticamente in ogni intervento, vuole ripartire dalla gente per costruire il futuro”.

Sedici i componenti del nuovo direttivo, che verranno affiancati dai membri di diritto e dal coordinamento provinciale rappresentativo di tutte le realtà della provincia: Annalisa Arcangeli, Ilaria Benedetti, Francesca Bufalini, Linda Del Signore, Antonella Sberna, Stefano Bigiotti, Sergio Caci, Francesco Di Biagi, Rinaldo Marchesi, Mario Scarnati, Salvatore Serra, Dario Bacocco, Manuel Catini, Elpidio Micci, Domenico Parroccini e Marco Torromacco.

“Forza Italia - è stato detto da tutti in un impeto di orgoglio che mancava da tempo - nonostante le recenti vicissitudini, gode di un ottimo stato di salute”.