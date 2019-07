Nocchi: "L'accordo c'era, poi è saltato tutto"

“Ho preso atto della nuova posizione assunta dal centrodestra ma per quanto mi riguarda la linea della condivisione non viene meno”. A dieci giorni dall’esame del conto consuntivo, il presidente della Provincia Pietro Nocchi, fallito l’allargamento della maggioranza, sta valutando se e come ridistribuire tra i suoi le deleghe azzerate ad aprile proprio in vista del patto con il centrodestra (senza Lega). A dispetto delle smentite di Forza Italia e Fratelli d’Italia, Nocchi conferma sostanzialmente la ricostruzione fatta dal Corriere: fino a giovedì 27 giugno tutto era pronto per “consumare” il matrimonio tra la maggioranza dem e l’opposizione. La vicepresidenza dell’ente al sindaco di Bassano in Teverina, l’azzurro Alessandro Romoli, insieme all’affidamento di alcuni incarichi ad esponenti del gruppo Centrodestra unito e civici ( tra cui l’edilizia scolastica a Gianluca Grancini), avrebbe dovuto sancire l’inizio dell’era della condivisione, o dell’inciucione, secondo altre interpretazioni. Due giorni dopo, il sabato mattina, l’improvvisa retromarcia durante il vertice del centrodestra. “Non so cosa sia successo - dice Nocchi - ma i partiti sono liberi di fare le loro scelte”. Da aprile, da quando cioè fu approvato il bilancio di previsione con l’astensione benevola della minoranza e contestualmente tutte le deleghe vennero azzerate, sottolinea Nocchi, “non è mai venuta meno la condivisione di un percorso che, posso dirlo, ha dato buoni risultati”. “Oggi - continua - la Provincia non è più quella di qualche anno fa. E’ iniziata una fase di rinascita, ci sono stati interventi importanti sulle scuole e sulle strade, gli investimenti sono triplicati. Mi auguro che presto si possa restituire il voto ai cittadini ma fino ad allora le Province resteranno enti di secondo livello per amministrare i quali c’è bisogno del concorso di tutti, al di là del colore politico”. Per questo Nocchi si dichiara tuttora disponibile a condividere un percorso con “consiglieri che si sono sempre comportati bene”. “Attraverso questa partecipazione potevamo far fare a questa Provincia un salto di qualità. Glielo faremo fare lo stesso”.