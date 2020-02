Presentata la terza edizione della Straccapaesi

Sarà celebrata il 22 marzo prossimo la terza edizione della “Straccapaesi”, gara podistica di 15,6 km, con partenza e arrivo a Vignanello. È stato comunicato ufficialmente nel pomeriggio di venerdì scorso nella Sala consiliare del comune, luminosa, gremita all’inverosimile, percorsa da entusiasmi genuini. Dopo il saluto ai presenti di Massimo Ercoli, presidente di “Straccapaesi”, il vicesindaco, Sabrina Sciarrini, ha sintetizzato la valenza della manifestazione podistica: “”Straccapaesi” è una festa dello sport, che coinvolge il territorio, in quanto interessa Vignanello, Vallerano e Canepina. È un progetto che può soltanto crescere, perché sorretto da passione autentica, dalle amministrazioni, associazioni, volontari, sponsor. È, inoltre, veicolo privilegiato per la sensibilizzazione alla pratica sportiva e per la promozione delle numerose, varie eccellenze del territorio”. Considerazioni espresse, pur se con sottolineature differenti, da Mauro Mastrangeli, consigliere comunale con delega allo sport, da Adelio Gregori, sindaco di Vallerano, da Aldo Maria Moneta, sindaco di Canepina, da Oddo Ottavianelli dell’ASAD Vallerano. Quest’ultimo ha mostrato le medaglie, che saranno donate ai partecipanti alla gara competitiva, alla non competitiva ed alla camminata di 6 km. Emanuele Lupi, quindi, ha ribadito l’importanza della “Straccapaesi”. Dopo che Massimo Ercoli e Gianni Lelli, responsabile del percorso, hanno sunteggiato i dettagli organizzativi della gara, un momento di suggestione intensa: un video, che riproponeva la cavalcata irresistibile di Pietro Mennea nella finale dei 200 metri alle Olimpiadi del 1980 a Mosca: quel fantastico 19’’ e 83, record, che ha resistito per decenni. Un piacevole rinfresco ha suggellato l’incontro.